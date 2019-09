Un nouvel adversaire pour Arslanbek Makhmudov

Le poids lourd Arslanbek Makhmudov se mesurera à un autre boxeur, soit le Mexicain Julian Fernandez, lors du combat principal du gala organisé par Eye of The Tiger Management (EOTTM) le 28 septembre au Casino de Montréal.

Effectivement, son rival initial, Tshibuabua Kalonga (9-0, 5 K.-O.) n’a pu obtenir son visa dans les délais requis et a dû déclarer forfait. Dans un choc prévu pour 10 rounds, Makhmudov (8-0-0, 8 K.-O.) aura donc la chance de remporter le titre NABF des poids lourds contre Hernandez (13-1-0, 10 K.-O.), qui a gagné ses deux derniers duels par K.-O.

«C'est une situation malheureuse, d'autant plus que nous anticipions ce duel avec beaucoup de fébrilité. Par contre, ce sont des imprévus qui sont hors de notre contrôle et qui surviennent relativement fréquemment. C'est pourquoi nous prévoyons toujours des alternatives et avions ainsi déjà entamé les négociations avec le clan Fernandez. On nous a précisé que celui-ci était en plein camp d'entraînement puisqu'il se préparait pour un autre combat», a indiqué dans un communiqué le président d'EOTTM, Camille Estephan.

«La bonne nouvelle, c'est que ce combat permettra au vainqueur de remporter la ceinture NABF, et ainsi, grimper de façon significative dans les classements mondiaux, comme ce fut le cas pour son ancien détenteur Oscar Rivas. Bien qu'il en soit seulement à son neuvième combat chez les professionnels, nous sommes convaincus qu'Arslanbek est prêt à franchir cette étape majeure dans sa carrière.»

Mathieu Germain, Lexson Mathieu et Artur Ziyatdinov seront aussi en action le même soir.