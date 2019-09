Un premier match pour Brendan Gallagher et Paul Byron

Le Canadien de Montréal retrouvera les Panthers de la Floride pour un autre match hors-concours, jeudi, au Centre Bell, et ce sera l’occasion pour Brendan Gallagher et Paul Byron de jouer une première fois dans le calendrier préparatoire.

Gallagher évoluera aux côtés de Max Domi et d’Artturi Lehkonen, tandis que Byron patinera en compagnie de Nick Suzuki et de Jordan Weal. Le troisième trio sera formé de Nate Thompson, Dale Weise et Phil Varone. L’entraîneur-chef Claude Julien misera sur Alexandre Alain, Michael Pezzetta et Lukas Vejdemo pour sa quatrième ligne d’attaque.

À l’arrière, Shea Weber et Victor Mete formeront un duo. Xavier Ouellet, Brett Kulak, Josh Brook et David Sklenicka compléteront le groupe de défenseurs. Les gardiens Carey Price et Keith Kinkaid seront en uniforme.

Dans le camp adverse, quelques vétérans joueront, dont Keith Yandle, Vincent Trocheck et Troy Brouwer. Contrairement à ce qui avait été précisé sur la feuille de match remise aux médias en avant-midi, le nouveau venu Sergei Bobrovsky devrait défendre la cage des siens, lui qui a participé à l'entraînement du jour. Samuel Montembeault sera l’autre gardien disponible.

La veille, Alex Belzile a inscrit le but décisif d’une victoire de 4 à 3 face aux Panthers à Bathurst.