15e collecte de sang TVA et Le Journal de Québec

Le vendredi 6 septembre dernier, TVA et Le Journal de Québec tenaient leur 15e collecte annuelle de sang pour Héma-Québec. C’est aux Promenades Beauport que 189 personnes sont allées faire un don vital. Grâce à cette collecte, près de 750 personnes de la province pourront être traitées. Héma-Québec, TVA et Le Journal de Québec unissent leurs voix pour remercier les personnes qui ont fait don de leur sang ainsi que les bénévoles qui ont permis de faire de cette journée un succès! Information et don: www.hema-quebec.qc.ca