2e Marche de sensibilisation au cancer de la vessie à Québec

C’est dimanche, le 29 septembre, que la Marche de sensibilisation au cancer de la vessie de la ville de Québec se tiendra au parc de la Pointe-aux-Lièvres, pour un trajet de 5 km en boucle le long de la rivière Saint-Charles. Le départ aura lieu à 11h. Il est possible de s’inscrire sur le site web de Cancer de la vessie Canada, au cvcmarche.ca/quebec, ou sur place, dès 10h. L’an dernier, 150 marcheurs avaient pris part à l’événement et avaient ainsi amassé près de 10 000$.

Mentionnons que des Marches de sensibilisation au cancer de la vessie se tiennent dans plus de 20 communautés au Canada. Elles permettent à Cancer de la vessie Canada d’obtenir 60% de son financement annuel. L’an dernier, près de 600 000$ ont ainsi été amassés et ont permis de subventionner des programmes d’éducation et de soutien aux personnes atteintes de la maladie.

Environ 80 000 Canadiennes et Canadiens sont confrontés au cancer de la vessie aujourd’hui. Chaque année, environ 9000 personnes reçoivent un diagnostic de cette maladie, ce qui en fait le 5e cancer le plus fréquent au pays.

Information: cancerdelavessiecanada.org