DESAUTELS

Jeanne D'Arc Boucher



Au CHSLD St-Gervais, le 18 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc Boucher, épouse de feu monsieur Alphonse Desautels. Elle demeurait autrefois à St-Henri de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roger, feu Claudette, Huguette, Donald (feu Lucette Terrasse), Denis, feu Claude, Raynald (Irène-Marie Donaldson), Roland, Gaétan, Pierre (Sandy Roberge), Linda, Clément et Sonia; ses petits- enfants, arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre tous ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée. La famille recevra les condoléances au complexedès 10h.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Gervais pour tous les bons soins et l'attention donnés à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.