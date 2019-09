L’un de mes collègues aimait répéter qu’un vin qui nous inspire un plat et qui nous donne envie de cuisiner est forcément un bon vin.

C’était son marqueur de qualité, en quelque sorte. Je repense souvent à mon collègue et à ses mots quand je déguste. En particulier quand je goûte des vins italiens. De toutes les régions du monde, le Piémont, la Vénétie et la Toscane sont, de loin, celles dont les vins me donnent le plus envie de passer à table. C’est presque comme si ces vins me parlent droit au ventre...

Les classiques chianti, barolo et barbaresco sont meilleurs que jamais, mais ils ne sont plus seuls. Une foule de vins issus d’appellations méconnues et de cépages obscurs les rejoignent aujourd’hui sur les cartes des grandes tables du monde, apportant un tout nouveau spectre de saveurs au paysage gustatif du vaste vignoble italien. Entre la fraîcheur des Alpes et des Dolomites, au nord, les régions chaudes et arides du sud et les îles, en passant par la chaîne montagneuse des Apennins, au centre, l’Italie est riche d’une multitude de climats et de sols, en plus de pouvoir compter sur une immense diversité biologique, avec près de 400 cépages indigènes ! De quoi passer des années à explorer sans jamais se lasser.

Allez, buon appetito e salute !

Soave 2017, Marinella Camerani, Adalia, Singan Cantare

Italie 12 %

2,4 g/l | ★★★ 1/2 | $$ 1/2

Code SAQ : 13986008

Adalia est le nom du nouveau vignoble de Marinella Camerani (Corte Sant’Alda) et de sa fille aînée. Les vignes sont conduites en pergola et les rendements sont un peu plus élevés. Délicat au nez, mais vibrant en bouche, le 2017 est l’exemple même du soave léger et minéral dont on ne cesse d’avoir soif. Salin, digeste et couronné d’une amertume fine. Une étiquette à retenir !

Sangiovese Superiore 2017, San Valentino, Scabi, Romagna Sangiovese

Italie 14 %

3,4 g/l | ★★★ | $$

Code SAQ : 11019831

L’Émilie-Romagne, le ventre de l’Italie, avec son jambon de Parme, ses parmesan reggiano, grana padano, vinaigre de Modène, mortadelle, tagliatelle et l’incontournable sauce bolognaise. Pour accompagner ces classiques, ce sangiovese savoureux, bourré de fruits mûrs et de notes de cacao brut, charnu, tissé de tanins granuleux et ponctué de notes épicées.

Servir autour de 16 °C.

Sangiovese 2018, Montesecondo, Toscana

Italie 13 %

1,2 g/l | ★★★ | $$ 1/2

Code SAQ : 13897574

Silvio Messana conduit les vignobles plantés par son père dans les années 1970 en agriculture

biologique. Son sangiovese est cultivé à une altitude de 300 m, en banlieue de Florence, puis vinifié sans ajout de levure ni contact avec le bois et embouteillé sans filtration. Un vin de fruit et de plaisir, qui ne manque pourtant pas de matière ni de relief en bouche. Frais, croquant, très net et tout à fait dans l’esprit du vin nature.

Montepulciano d’Abruzzo 2017, Umani Ronchi, Podere

Italie 13 %

5,7 g/l | ★★ 1/2 | $

Code SAQ : 14044670

Bien qu’il soit arrondi par un léger reste de sucre, ce montepulciano vendu à prix très attrayant ne pèche pas par lourdeur. Au contraire, avec son attaque en bouche perlante, son fruit expressif et sa vitalité, il a plutôt des allures de vin de soif. Très bon vin pour les soirs de semaine, avec des spaghettis bolognaise.

Nerojbleo 2016, Gulfi, Sicilia

Italie 13,5 %

2,5 g/l | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 13437391

Quoique bien nourri par les rayons UV de la Sicile, le nero d’avola de la famille Catania conserve une vigueur et une délicate astringence qui le rendent très digeste. Saveurs compactes et profondes de cerise noire, de mine de crayon, de fines herbes séchées et d’écorce d’orange. Un vin purement délicieux qui donne envie de passer de longues heures à table. Bio, en plus !

