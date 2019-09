Apport d’oxygène aux patients: un appareil «révolutionnaire» développé à Québec

En automatisant l’apport d’oxygène aux patients, une entreprise de Québec s’apprête à créer une véritable révolution dans le domaine des soins de santé avec son appareil développé à l’IUCPQ.

OxyNov vient d’obtenir l’approbation de Santé Canada pour la mise en marché du FreeO2. À partir du traditionnel capteur au bout de l’index, le FreeO2 mesure le taux d’oxygène dans le sang et ajuste en continu le niveau requis par le patient.

Il procure également d’autres données, tel que le rythme cardiaque. À la fine pointe de la technologie, il permet aussi à l’équipe médicale de suivre à distance le patient.

Photo Jean-François Desgagnés

Deux médecins et chercheurs de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) ont codéveloppé la machine; les Dr François Lellouche et Erwan L’Her. Ce dernier est depuis retourné au centre hospitalier de Brest, en France.

«Environ 86% des patients reçoivent de l’oxygène. Depuis les années 1940, les pédiatres savent que trop d’oxygène peut causer des problèmes de cécité chez les enfants. Depuis 2010 des études démontrent que trop d’oxygène augmente le risque de mortalité», avance le Dr Lellouche qui précise que le système actuel de contrôle de l’oxygénation date d’un siècle.

Photo Jean-François Desgagnés

En plus d’optimiser l’apport d’oxygène, de diminuer la mortalité, le système allège également la tâche des infirmières qui doivent ajuster manuellement les anciens systèmes.

En plus de permettre le suivi à distance du patient, il diminue, dans plusieurs cas, de 30 à 50% le temps d’hospitalisation avec tous les effets qui y sont reliés : baisser des coûts et des listes d’attente.

Plus de détails à venir...