[BALADO] Même sans Big Ben, les Steelers seront compétitifs et se battront pour atteindre les séries éliminatoires

Aux quatre coins de la NFL, les quarts-arrière ont la vie dure par les temps qui courent!

Les Steelers de Pittsburgh, les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Giants et les Jets de New York ont tous dû faire des changements à cette position névralgique, en raison de blessures ou de sous-performance du titulaire du poste. En ouverture du balado de La Zone payante, nous discutons de ces changements et de leur impact sur chacune de ces équipes!

Vous pouvez écouter votre balado de La Zone payante ci-dessous!

Dans votre balado animé par Matthieu Boivin, Stéphane Cadorette et Jean Carrier discutent aussi du demi de coin vedette Jalen Ramsey, des Jaguars de Jacksonville, qui a demandé à être échangé. Nous y allons avec nos prédictions pour les matchs du week-end et notre classique Chronique au bar!

Et nous revenons encore cette semaine avec notre audio 100% fantasy football, afin de vous aider à sélectionner vos joueurs en vue de vos affrontements du week-end!

Vous pouvez écouter le segment audio 100% fantasy football ci-dessous!

