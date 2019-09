Climat: Greta Thunberg espère que la société a atteint «un tournant»

New York | La jeune militante suédoise Greta Thunberg, qui a inspiré les manifestations pour le climat qui se déroulaient vendredi dans le monde entier, a émis l’espoir que la société ait atteint «un tournant», dans un entretien à l’AFP.

S’il n’y a encore aucun chiffre officiel sur le nombre de participants à ces manifestations, elle s’est réjouie qu’ils soient «des millions». «Les chiffres sont incroyables, quand on voit les images, on a du mal à y croire», a dit la militante de 16 ans lors d’une interview à la mairie de New York, avant de participer au grand défilé new-yorkais qui devait démarrer vers midi.

«J’espère que cela marquera un tournant pour la société, en montrant combien de personnes s’investissent là-dedans, combien de personnes mettent la pression sur les dirigeants - surtout avant le sommet de l’ONU sur le climat» lundi prochain à New York, a-t-elle ajouté.