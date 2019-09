Consigne du verre: la solidaire Ruba Ghazal félicite le ministre de l'Environnement

La députée solidaire Ruba Ghazal pense que le ministre de l'Environnement est en voie de devenir un «ministre historique» dans la gestion du verre consigné.

«Le ministre, maintenant, a une super belle opportunité de devenir un ministre historique», a lancé la porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’environnement.

Benoit Charette serait le «premier ministre de l'Environnement à résister aux lobbyistes qui veulent le statu quo et qui ne veulent pas de consigne», a dit Ruba Ghazal en entrevue à Là-haut sur la colline, à QUB radio.

«Tous les élus qui étaient sur la commission [parlementaire qui se penche sur le recyclage et la valorisation du verre] lui ont dit "go, faites ça" alors maintenant on l'attend», a ajouté Mme Ghazal qui estime qu'il faut également élargir la consigne du verre aux bouteilles de la SAQ et aux bouteilles de plastique.

ÉCOUTEZ Ruba Ghazal à l'émission Là-haut sur la colline à QUB radio:

Projet de loi 34 sur les trop-perçus d'Hydro-Québec

Par ailleurs, Ruba Ghazal souhaite le retrait du projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec présenté par le gouvernement comme le projet qui vise à permettre le remboursement des trop-perçus.

Or, selon la députée de Mercier, ce projet de loi serait «trompeur et mensonger».

«Nous, à Québec solidaire, on dit que ce projet de loi va même augmenter les tarifs d'Hydro-Québec», a dit Mme Ghazal qui est également porte-parole en matière d'énergie.