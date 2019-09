LEFEBVRE, Paul



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 10 septembre 2019, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédé monsieur Paul Lefebvre, époux de madame Lorette Lessard, fils de feu madame Lucienne Parent et de feu monsieur Honoré Lefebvre. Il demeurait à St-Ferréol-les-Neiges.L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St- Ferréol-les-Neiges. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Odette Lachance), Damien, Stéphane (France Caron), Éric (Nadia Pettigrew), Steeve; ses petits-enfants: Françis (Jessica), Charlène, Samuel, Alycia, William, Coralie et Gabriel; ses frères et ses soeurs: Colette, Denise, feu Arthur (feu Évangéline Michel), feu Marius (feu Denise Racine), feu Rita (feu Roger St- Gelais), feu Rodrigue (Claudette Lavoie); sa belle-famille: feu Clément (Pierrette Guérin), feu Philémon (Hélène Huot), Louisette (feu Raymond Savard), Dolorès (Jean-Marc Majeau), Jean-Yves (Jacqueline Picard), feu Gaétane (feu Jacques Thibeault), Jean-Guy Guillemette, Carol (Monique Parent), Thomas (Lise Bilodeau), Lise (feu Roger Potvin), Jocelyne (feu Pierre Bilodeau), Daniel Bonneville, Paulène (Denis Labrecque), Onil (Claudette Durand), Carl (Johanne Létourneau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Paul fut le fondateur de la roulotte à Ti-Paul. En 50 ans, il a nourri des milliers de personnes avec des mets délicieux. Pour la très grande qualité des soins prodigués nous voulons remercier tout le personnel de l'unité du 1er étage de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, de son médecin Dre Caroline Kochuyt ainsi que Mme Nancy Lachance pour l'amour manifesté auprès de Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré,11000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.