Éthique: Fitzgibbon s’est placé dans une situation délicate, selon l’opposition

Emballé par le projet d’un ami lobbyiste, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon s’est une nouvelle fois placé dans une situation où il y a apparence de conflit d’intérêts, dénoncent les partis de l’opposition.

Notre Bureau d’enquête a rapporté vendredi que M. Fitzgibbon était emballé par le projet d’une entreprisedont un ami lobbyiste, Luc Laperrière, a fait la promotion auprès de lui. Le ministre s’est dit ouvert à accorder un soutien financier à Polycor, dont le projet est d’exporter du quartz aux Etats-Unis.

M. Laperrière a rendu service à M. Fitzgibbon il y a quelques mois en lui rachetant des actions d’une entreprise évitant au ministre de se retrouver dans une situation d’apparence de conflit d’intérêts. Cette transaction est notamment visée par une enquête de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale.

«AU FEELING» ET «AU PIF»

Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal, juge que le ministre manque de sérieux en s’engageant maintenant à aider Polycor. «Il a l’air de choisir non seulement des projets de ses amis mais il a l’air de gérer ça au pif et au feeling», dit-il.

M. Marissal rappelle que M. Fitzgibbon a déclaré que ce serait «le fun» que Polycor accepte l’aide du gouvernement. «Sachant que ça vient d’un de ses amis qui l’a sorti du pétrin en achetant ses actions il y a une certaine légèreté», a déclaré le député.

M. Marissal compare le ministre à «un multirécidiviste de la compagnie des amis». Il suggère à M. Fitzgibbon d’éviter les dossiers où ses amis sont impliqués. «On sait bien que ses chums ont un accès plus facile et direct mais ça ne doit pas être le cas», conclut-il.

LIENS PRIVILÉGIÉS

La députée libérale Dominique Anglade a souligné que M. Fitzgibbon s’est une nouvelle fois placé dans une situation délicate avec son ami Laperrière.

«L’apparence de conflit d’intérêts, c’est quand tu as un ami qui t’a racheté des parts et cet ami là te dit pense à cette entreprise, c’est intéressant et que parce que tu as des liens privilégiés, que tu connais cette personne là, tu es plus enclin», a-t-elle dit en entrevue.