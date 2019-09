La semaine dernière, la somptueuse Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat présentée par Mercedes-Benz de Québec a été remportée par Normand Martel, de Shawinigan. Mais au-delà de ce prix qui fait bien des envieux, il y a la mission de la Fondation qui, grâce à la vente des billets, donne un coup de pouce aux initiatives et organisations qui aident les enfants handicapés de Québec et de l’est du Québec et leur famille. Pascale Robitaille s’est rendue à l’école Madeleine-Bergeron, qui accueille des élèves qui ont un handicap, dès leurs premières années d’école jusqu’à 21 ans. L’établissement a pu aménager une cour avec différentes stations, colorées et attrayantes, adaptées à leur condition. Des installations qui permettent de maximiser le développement cognitif et moteur des enfants grâce à une aide financière de la Fondation Maurice Tanguay. Voyez le résultat dans le reportage, samedi. Pour en savoir plus sur la Fondation: fondationmauricetanguay.com