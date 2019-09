Groupe voyages Québec a 40 ans

En 1979, Groupe Voyages Québec (GVQ) amorçait son histoire en faisant découvrir l’Amérique aux Européens. En 1994, GVQ double sa superficie et poursuit sa croissance en proposant maintenant aux Québécois de partir à la découverte de destinations outremer. En 2016, déjà présent dans l’entreprise depuis plus de 10 ans, Laurent Plourde, fils de Paul Plourde, devient président. En 2018, le siège social de GVQ déménage dans de nouveaux bureaux de près de 15 000 pieds carrés sur le boulevard Laurier. Pour en connaître davantage, visitez le site web : 40ans.gvq.ca.

L’heure de la retraite

Photo courtoisie

Après 13 saisons à titre de directrice du marketing au club de golf Le Grand Portneuf, Edith Vézina quittera ses fonctions le vendredi 27 septembre afin d’affronter un nouveau défi, celui de la retraite malgré son jeune âge. Karine Lacroix lui succédera pour la mise en marché du club. Bonne retraite Edith !

Vins et fromages

Photo courtoisie

Luc Beaudoin, président de Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan, a accepté la présidence d’honneur de la 14e Dégustation vins et fromages au profit de la Fondation du Patro de Charlesbourg, qui se tiendra le jeudi 14 novembre, dès 18 h, à la salle Lucien-Paquet, du Patro Charlesbourg, situé au 7700, 3e Avenue Est à Québec. Les cartes sont disponibles dès maintenant. Renseignements : Patricia Brochu au 418 626-0161 poste 202. https://www.jedonneenligne.org/fondationpatrocharlesbourg.

Jusqu’en 2030

Photo courtoisie

J’ai profité d’une récente visite au club de golf Le Montmorency pour jaser quelques minutes avec Jacques Côté, le professionnel du club depuis 1992. Avec la vente de quelques terrains (3 % de la superficie du terrain) pour pouvoir assainir ses finances, Le Montmorency a repris des couleurs avec le redécoupage des trous 1 et 8, la transformation du trou 9 en normale 3, l’agrandissement de la boutique du pro et un nouveau contrat en poche pour Jacques jusqu’en 2030. Par ailleurs le Golf 18, au 400, boul. Armand-Paris, dans l’arrondissement Beauport, ouvrira ses simulateurs le 1er novembre pour la saison hivernale avec ses abonnements, ses cartes/heures, ses ligues et ses tournois.

Histoire de pêche !

Photo courtoisie

Henrich Meesen, chef du George V, service de banquets et traiteur de Québec, pose ici avec l’énorme thon rouge de 714 lb (324 kg) qu’il a pêché dans la nuit du 13 septembre dernier au large des côtes gaspésiennes (Chandler). Après trois heures et demie de combat et trois thons perdus (des lignes cassées ou le thon simplement décroché), le quatrième fut le bon. Ce projet de pêche au thon a été initié par Francis Lévesque, directeur des banquets du George V, qui a rapidement convaincu le chef Meesen d’embarquer dans l’aventure en compagnie de son aide de camp, Guillaume Dumas, grand amateur de pêche, qui travaille à ses côtés dans les cuisines du George V depuis 10 ans. Le gros poisson, soigneusement préservé, sera servi, à la manière du chef Meesen, aux prochains clients de l’Hôtel Château Laurier Québec et du Manège militaire Voltigeurs de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maurice Tanguay (photo), président fondateur d’Ameublements Tanguay et de la Fondation Maurice Tanguay, 86 ans... Alain LaRoche, ancien skieur acrobatique, 56 ans... Yves Fournier, directeur des ventes et développement — Distributions alimentaires Roy inc. et Viandes Délecta, 57 ans... Guy Lafleur, joueur de la LNH (1971-91 : Canadien, Rangers, Nordiques) 68 ans... Sophia Loren, actrice italienne, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 septembre 2018. Gilles Banville (photo), 87 ans, fier résident de La Malbaie, président du club de golf Murray Bay en 1992 et 1993... 2016. Me Paule Gauthier, 72 ans, avocate, associée depuis 1984 chez Stein Monast, à Québec... 2015. Jack Larson, 87 ans, acteur américain... 2014. Pierre Paquette, 84 ans, ancien animateur de Radio-Canada... 2011. Archibald West, 97 ans, créateur des célèbres croustilles triangulaires Doritos... 1975. Gilbert Chénier, 39 ans, comédien et acteur québécois.