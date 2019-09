Infusion caféinée

Offrez-vous une pause automnale caféinée, en privilégiant une technique d’infusion vous incitant à profiter du moment. Oubliez les cafetières automatiques, prenez plutôt le temps de concocter votre tasse de café manuellement, une goutte à la fois.

Une tasse à la fois

Photo courtoisie

Dans cet infuseur à café OXO, glissez un filtre en papier compostable qui recevra la quantité de café nécessaire, selon l’intensité souhaitée. Les ouvertures situées à sa base permettront une infusion à débit contrôlé lorsque l’eau bouillante y sera versée, dégageant ainsi la pleine saveur du café.

linenchest.com > 39,99 $

Style vietnamien

Photo courtoisie

Avec cette petite cafetière en grès, on obtient un café de style vietnamien. Elle se compose d’un infuseur goutte à goutte de type « phin », d’une presse pour que le café y soit uniformément comprimé, d’un verre et d’un couvercle pour garder la boisson au chaud.

Photo courtoisie

eq3.com > 9,95 $

Sur le pouce

Photo courtoisie

Qu’elle est raffinée, cette cafetière ASOBU en forme de sablier ! Dans sa partie supérieure en verre, on peut admirer le café et l’eau bouillante se mélanger, juste avant que l’infusion traverse le filtre en acier inoxydable à micromaillage, pour ensuite être récoltée dans la carafe portable isolée. Ainsi, le café pourra être dégusté bien chaud sur-le-champ ou sur le pouce, plus tard.

asobubottle.com > 55 $

Cafetière en grès

Photo courtoisie

Le grès a la particularité de préserver la température du café jusqu’à la dernière gorgée. Ce modèle de cafetière (20 oz) nommé Contour, de couleur gris et sable, rehaussé d’un infuseur réutilisable, apportera donc de la chaleur dans votre tasse et de l’authenticité sur votre table.

zonemaison.com > 38 $

Filtre permanent

Photo courtoisie

Voici une carafe signée BODUM en verre borosilicaté, surmontée d’un filtre permanent en acier inoxydable, à travers lequel le café infusé s’écoule tranquillement. Sa prise en liège et son cordon en cuir accentuent sa beauté. La carafe et le filtre vont au lave-vaisselle.

bodum.com > 20 $ (17 oz)