James Malatesta guide les Remparts vers la victoire lors du premier match de la saison

VICTORIAVILLE | James Malatesta n’a pas mis de temps à démontrer pourquoi il était considéré comme un espoir de premier plan lors du dernier repêchage de la LHJMQ. À son premier match dans le circuit Courteau, le fougueux attaquant de 16 ans a inscrit ses deux premiers buts en carrière pour aider les Remparts à l’emporter 5-4 en tirs de barrage contre les Tigres de Victoriaville en levée de rideau de la saison 2019-2020.

Les Remparts ont débuté le match en lion. Utilisé sur le premier trio de l’équipe avec Félix Bibeau et Pierrick Dubé, Malatesta n’a mis que 24 secondes pour inscrire un premier but dans la LHJMQ et donner les devants aux Remparts qui ont dominé la première moitié de la première période.

Après dix minutes de jeu, c’était 3-0 pour les Diables rouges après qu’Anthony Gagnon et Édouard St-Laurent en ait ajouté.

REMONTÉE

Un peu amorphes en début de rencontre, peut-être en raison des cérémonies d’avant-match puisqu’il s’agissait de la rentrée locale de l’équipe, les Tigres ont par la suite repris du poil de la bête, rétrécissant l’écart à 3-2 avant de voir Malatesta redonner une priorité de 4-2 aux Remparts en deuxième.

À force d’acharnement, les hommes de Louis Robitaille ont toutefois inscrit deux buts sans réplique avant de voir les Remparts se sauver avec la victoire en tirs de barrage. C’est Andrew Coxhead qui a scellé l’issue de la rencontre lors de la cinquième vague de tirs de barrage.

Carmine-Anthony Pagliarulo a bloqué 31 tirs pour récolter la victoire.

EN BREF

Toujours incommodé par une blessure au poignet, Yu Sato n’était pas en uniforme pour les Remparts de Québec hier, tout comme Tommy Luneau, Édouard Cournoyer et Colton O’Brien qui étaient laissés de côté.

Les Remparts ont d’ailleurs confirmé hier ce qu’on savait tous, soit que Félix Bibeau avait été nommé capitaine de l’équipe. L’entraineur-chef des Tigres Louis Robitaille a d’ailleurs eu de bons mots à son endroit avant la rencontre d’hier.

« Bibeau, c’est un gars de la même place que moi (Mercier). C’est un vrai et ils sont chanceux de l’avoir. C’est un travaillant. Il s’entraine avec Maxime Comtois l’été et il rivalise avec lui dans le gym. »

Les Remparts disputeront leur deuxième match de la saison, demain après-midi face aux Voltigeurs de Drummondville.