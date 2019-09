Justin Trudeau piégé

À part leur saupoudrage d’argent virtuel « dans les poches » de la classe moyenne, libéraux et conservateurs sont en panne évidente de contenu inspirant. Or, la nature abhorre le vide. D’où l’effet décuplé par la parution de photos vieilles de plus de vingt ans, montrant Justin Trudeau déguisé et la peau recouverte de noir ou de brun.