La chaleur et l’humidité de retour cette fin de semaine

MONTRÉAL – La fin de semaine s’annonce ensoleillée pour l’ensemble de la province. Les derniers jours de l’été seront également marqués par le retour de la chaleur et de l’humidité.

La journée de vendredi sera généralement ensoleillée pour tout le monde. Ce sera notamment le cas à Montréal où il fera 25 °C au cours de l’après-midi. À Québec, une alternance de soleil et de nuages est prévue tandis que le mercure affichera un maximum de 22 °C.

À compter de samedi, les températures seront à la hausse et l’humidex sera de retour. À Montréal comme à Québec, la journée sera ensoleillée et il fera respectivement 27 °C et 23 °C.

Le Québec gagnera encore quelques degrés au cours de la journée de dimanche qui sera aussi ensoleillée. À Montréal, il fera notamment 28 °C et à Québec le mercure affichera 26 °C.

Un système dépressionnaire va traverser le Québec, lundi pour la première journée de l’automne, et apporter quelques averses sur plusieurs secteurs de la province. Le soleil devrait toutefois être rapidement de retour au cours de la semaine avec des températures saisonnières.