La crise? Quelle crise?

Sur le site nouvellemrc.radio-canada.ca, on trouve plein d’infos excitantes sur cette future nouvelle maison. La cafétéria, par exemple : « Le concept Œufs à votre goût sera offert grâce à un équipement de cuisson de comptoir disposant d’une hotte intégrée ! [...] Les employés ayant des horaires atypiques pourront déguster des aliments frais et des plats préparés en tout temps grâce à un réfrigérateur intelligent qui sera opéré avec l’aide d’un iPad mini. [...] La terrasse située au niveau 7 de la tour Nord offrira une vue imprenable sur la ville. [...] La terrasse de la tour Sud, adjacente à un toit végétalisé, donnera une belle vue sur le fleuve et le pont Jacques-Cartier. Elle sera disponible pour les employés (ex. : heure du lunch). [...] Une salle de ressourcement d’environ 800 pc servira, entre autres, aux activités physiques [...] Un groupe de réflexion sera mis en place afin de réfléchir au développement des activités physiques et de ressourcement offertes dans la nouvelle MRC. [...] 6 douches dans chaque vestiaire (hommes/femmes). Station de vélos : Entrée dédiée sécuritaire – environ 200 places intérieures situées au sous-sol ».