Secteur de la traverse: la côte Louis-Fréchette à Lévis fermée pendant 7 semaines

La Ville de Lévis sera contrainte de fermer la côte Louis-Fréchette près de la traverse Québec-Lévis dans les deux directions dès mardi, pour une période de sept semaines, en raison de la «complexité» du chantier de réaménagement du secteur.

À l’origine, la Ville de Lévis avait prévu une fermeture complète pour quatre semaines, ce qui aurait eu des impacts moindres sur la circulation dans le secteur considérant que les véhicules sont déjà interdits à bord de la traverse Québec-Lévis jusqu’au 21 octobre en raison des travaux sur les rampes d’accès qui viennent à peine de débuter. Les traversiers sont exclusivement piétons durant quatre semaines.

Les travaux de réaménagement de la côte Louis-Fréchette s’annoncent toutefois beaucoup plus ardus que prévu et forcent la Ville à revoir son échéancier et à prolonger de trois semaines additionnelles sa fermeture, a-t-on annoncé par voie de communiqué vendredi matin.

La Ville de Lévis évoque aussi d’autres imprévus, comme le bris potentiel de machinerie ou les conditions climatiques difficles, qui pourraient entraîner de nouveaux retards le cas échéant. «L’échéancier du chantier peut être sujet à changement.»

«Les automobilistes sont invités à suivre la signalisation de détour par la rue Saint-Omer à l’est (...) Pour des raisons de sécurité, la circulation piétonne et cycliste n’est pas permise dans la côte Louis-Fréchette pour toute la durée des travaux. Les piétons sont invités à emprunter le sentier aménagé dans la côte des Bûches ou l’escalier rouge alors que les cyclistes doivent suivre la signalisation de détour par la rue Saint-Omer», a fait savoir la Ville.