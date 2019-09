Terrain Dev Immobilier: un nouveau projet de 10 M$ à Charlesbourg

Terrain Dev Immobilier lance un nouveau projet immobilier d’envergure conciliant vie urbaine et nature, à la hauteur de la rue George-Muir, à Charlesbourg. Trente maisons unifamiliales de type contemporain seront construites dans de nouvelles rues à proximité du parc Bon-Pasteur et offriront un accès privilégié à plusieurs pistes cyclables et sentiers pédestres. La valeur globale du projet est évaluée à 10 M$. Deux maisons modèles sont en construction et elles seront ouvertes dès la mi-octobre. Information: terraindev.com