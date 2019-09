Un lieu de culte illégal de la Mission de l'Esprit Saint démasqué grâce à J.E.

«On nous disait que 15 élèves y étaient scolarisés, mais il y en avait plus de 60! Il n'y avait pas suffisamment de profs qualifiés et la communauté manquait de ressources financières», explique le ministre Roberge.

Le porte-parole du mouvement, Emmanuel Francoeur, affirme avoir agi de bonne foi avec le ministère. «On ne comprend pas. On avait fait la démonstration que malgré quelques soucis financiers, on réussissait à offrir une éducation adéquate à nos jeunes. On ne veut pas les envoyer dans le réseau public, alors ils vont faire l'école à la maison. On est en deuil de notre école», confie M. Francoeur.