Un temps d’arrêt serait-il souhaitable dans mon cas?

J’ai vécu une relation fougueuse avec un homme pendant presque un an. Comme il travaillait à 150 km de chez moi, on se retrouvait deux fins de semaine par mois et c’était l’amour fou. Mais subitement, au milieu du mois d’août, il m’a annoncé que c’était fini.

J’ai appris ensuite qu’il avait rencontré une fille au travail et qu’il habitait déjà avec elle. Ça m’a tellement choquée qu’il me remplace si vite que j’ai décidé de lui remettre ça en me trouvant un nouveau chum sur un site de rencontre. On songe même à cohabiter dans un avenir rapproché.

L’accord sexuel est moins fort qu’avec l’autre puisqu’il n’est pas aussi séduisant, mais je suis prête à me priver sur ce plan pour avoir un gars qui va m’être fidèle. Ma meilleure amie me dit que je suis allée trop vite en affaires et que je fonctionne par comparaison avec l’autre. Elle prétend que pour me vider complètement l’esprit de mon chum précédent, je devrais me laisser du temps pour guérir et ne pas m’engager juste sur un coup de tête.

Je ne sais plus quoi penser. Surtout que certains jours, c’est l’image de l’autre qui se superpose dans ma tête quand on a des rapprochements amoureux. Mon amie aurait-elle raison de penser que je suis allée trop vite en affaires pour me remettre en couple ? S’agit-il seulement d’une période d’adaptation normale dans un couple ? Devrais-je laisser ce garçon pour me reprendre en main ?

Fille indécise

Et si vous alliez jeter un œil du côté de votre orgueil mis à mal, pour analyser les vrais motifs d’action de la fille laissée pour compte en vous ? La fille qui cherche à prouver qu’elle aussi est capable de retomber sur ses pattes aussi vite que l’autre après une rupture ? Vous parlez bien peu dans votre texte, sinon pas du tout, de votre chagrin. Mais une large place y est faite pour la vengeance qui a pris place dans votre cœur et qui vous a donné envie de prouver que vous aussi étiez capable de trouver un remplaçant. C’est en vous-même que vous allez trouver les réponses. Et si elles vont dans le sens que je pense, peut-être n’aimez-vous pas véritablement ce garçon. Peut-être ne vous sert-il que de bouée de sauvetage, alors qu’il a droit à un minimum d’honnêteté de votre part.