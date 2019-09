Une autobiographie pour Ginette Reno

« Je l’écris en ce moment, j’écris. Si je suis capable, j’aimerais la sortir pour mon anniversaire en avril prochain. Je l’ai tellement promis avec ma grande gueule, et là c’est assez : je vais la raconter, mon histoire », s’exclame-t-elle, croisée au dévoilement des nominations de l’ADISQ, mardi dernier, au Club Soda.

En plus de l’écriture, la chanteuse se consacre de plus en plus au rôle de conférencière qu’elle a récemment adopté.