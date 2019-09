Une Montréalaise remporte un Emmy

Le travail de la Montréalaise Elisabeth Williams continue d’être récompensé à l’étranger. Ses décors pour la série La servante écarlate ont été primés pour une deuxième année consécutive lors du gala des prix Emmy, à Los Angeles, le week-end dernier.

« Quelle surprise ! », s’exclame-t-elle au bout du fil.

« La nomination elle-même m’avait surprise. Alors de gagner, je me disais que c’était vraiment une long shot », poursuit-elle.

C’est pourtant ce qui est arrivé, samedi dernier, au Microsoft Theater de Los Angeles. Son travail a été préféré à celui de ses homologues ayant travaillé sur Escape at Dannemora, Killing Eve, Ozark et The Umbrella Academy.

Transformation

Pour l’épisode ayant été soumis à l’Academy of Television Arts and Sciences, tiré de la deuxième saison, Elisabeth Williams a été chargée de trouver le manoir où June Osborne (Elisabeth Moss) se réfugie pour donner naissance à sa fille.

Dénicher le lieu de tournage n’a pas été particulièrement difficile. Le transformer, par contre, a été une tout autre paire de manches.

« Il y avait plusieurs contraintes. La maison dans laquelle on tournait était protégée par le patrimoine, alors on ne pouvait pas peindre directement sur les murs. Dans certains cas, on a dû appliquer un papier peint pour ensuite peindre par-dessus. Mais dans d’autres, on a dû bâtir de nouveaux murs pour les décorer selon nos besoins », explique-t-elle.

La statuette lui a été décernée dimanche dernier, dans le cadre de la cérémonie des Emmy récompensant les Creative Arts, soit les disciplines techniques de la télévision américaine. Une deuxième remise de prix aura lieu ce dimanche, cette fois-ci honorant l’excellence en matière d’interprétation, de réalisation et d’écriture, entre autres.

Un secret bien gardé

La conceptrice visuelle reprendra du service en novembre prochain en vue de la quatrième saison de La servante écarlate. Quelles nouvelles aventures attendront alors June Osborne ? À l’instar des fans, Elisabeth Williams l’ignore encore pour le moment.

« Je n’ai aucune idée de ce qui s’en vient ! Après la manière dont la dernière saison s’est terminée, je ne sais absolument pas où on va aller après. Mais je sais que la quatrième saison sera plus courte ; on va faire 10 épisodes, plutôt que 13. Les tournages devraient commencer en mars prochain et se terminer à la mi-juillet », avance-t-elle.

► La 71e cérémonie des prix Emmy sera diffusée dimanche soir, 20 h, sur les ondes de CTV. La série La servante écarlate est en lice pour deux prix supplémentaires, ceux de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.