GODBOUT, Jean

À Québec, le 8 septembre 2019 à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Jean Godbout, conjoint de dame Chantal Moisan. Né à Québec, le 12 juillet 1960, il était le fils de feu dame Juliette Dutil et de feu monsieur Maurice Godbout. Il demeurait à Québec, arr. Lac-St-Charles. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre sa conjointe Chantal, Jean laisse dans le deuil son fils Kevin (Marylou Loiselle); ses frères et sœurs: Francine, Georges, feu Céline, Yvon (Suzanne Leclerc), Laurent, Bernard; de la famille Moisan: ses beaux-parents: Pierre Moisan et Nicole Verret; ses beaux-frères et belles-sœurs: Danielle (Gaétan Pépin), Mario (Johanne Laplante), Éric (Julie Caron) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Hôtel-Dieu, (hémato-oncologie), Site : www.fondationduchuq.org, Tél. : 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de