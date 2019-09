ST-LAURENT, Thérèse



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 16 septembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse St-Laurent, fille de feu Joseph St-Laurent et de feu Alice Lawlor. Elle demeurait à Lévis. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Marcel (feu Jeanne Landry), feu Yves, feu Rita, feu Fernando et de feu Gérard. Elle laisse dans le deuil sa nièce: Louise St-Laurent (Claude Richard); ses petits-neveux: Jean-François et Carolyne; ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier les Dre Suzanne Paquet et Dre Catherine Jean de même que le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera auà compter de 13h.