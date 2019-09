THINEY, Michelle



À l'Hôpital St-Sacrement, le 31 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Michelle Thiney, fille de feu madame Emma Meynaud et de feu monsieur Louis Thiney.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h.Les cendres seront déposées au mausolée du cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Marina; ses petites-filles: Nouria, Romane, Léonore et Paloma ainsi que leur frère, Cyril Desbiens et leur père Éric Courtemanche- Baril; son frère André; ses belles-sœurs: Monique, Élisabeth et Élisabeth; de nombreux neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: Georges et Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, Québec Téléphone : 418 656-6241, posteCourriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.