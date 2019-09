CABANA DÉRY, Diane



À Montréal, le 17 septembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Diane Cabana, épouse de monsieur Fernand Déry. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Marc-André), Jean-Philippe (Sandrine) et Nicolas (Sylvie); ses petits-enfants: Mathis, Florence, Félix, Chloé et Ariane; ses frères: Jules, Régis (Linda), Marcel (Hélène) et Paul-Denis (Colombe); ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances vendredi le 27 septembre 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi le 28 septembre 2019 de 9h à 10h30 au complexe funéraire