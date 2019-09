BILODEAU, Georges



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Georges " Bill " Bilodeau, survenu à Québec, le 11 septembre 2019, à l'âge de 82 ans. Il était l'époux de madame Lise Roy, fils de feu Anne-Marie Côté et de feu Napoléon Bilodeau. Il habitait à Québec. Sa famille se réunira dans la plus stricte intimité afin de lui rendre hommage. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Nicolas (Gabrielle Nicol) et Mathieu Bilodeau (Xuan Phan); ses quatre petits-fils: Mathis, Nixon, William et Kaelon; ses sœurs: Céline (feu Jean Lemelin) et Denise Bilodeau (Glen Hodgson); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association sans but lucratif Diabète Québec, par la poste: 3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6, par téléphone: 1 800 361-3504 ou par leur site web à l'adresse suivante: https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons.