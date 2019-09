Coups de cœur au Québec: 7 festivals des couleurs dans 7 régions

Vous l’avez sans doute remarqué, il y a plusieurs « festivals des couleurs » au Québec se déroulant les week-ends. Qu’on les nomme ainsi ou autrement, c’est une belle occasion d’admirer les paysages, confortablement assis dans un remonte-pente ou à partir d’un belvédère. C’est sans compter les jeux pour enfants ou la découverte de produits du terroir, selon les endroits.

1. Rigaud

Le festival a lieu sur trois sites. Au parc Chartier-de Lotbinière, on découvre le marché des saveurs et des artisans. Zone famille. Petit train des couleurs. Au mont Rigaud, on se rend au sommet en télésiège ou à pied. Chez Arbraska Rigaud, on grimpe dans les arbres. Les petits s’émerveillent au Village Arbre-en-Ciel.

Le Festival des couleurs : les 12, 13 et 14 octobre. Entrée au parc : 2 $ (gratuit pour les 2 ans et moins). Remontée à la montagne : 7 $ par adulte, 5 $ par enfant (de 6 à 17 ans).

Navettes inter-sites gratuites.

► festivaldescouleurs.com

2. Sommet Saint-Sauveur

Photo courtoisie, Sommet Saint-Sauveur

Icône des Laurentides, la populaire station de ski est aussi un parc d’attractions montagnard à découvrir en automne. Au télésiège menant au sommet s’ajoutent la montagne russe alpine et la tyrolienne double avec siège. Manèges et minigolf. Petite ferme et tours de poney.

Le F.U.N. Fest : jusqu’au 27 octobre. Billet de remontée et cinq manèges : à partir de 12 $.

► sommets.com

3. Mont Orford

Photo courtoisie, Marco Bergeron

Accessible en télécabine, en télésiège ou à pied, le sommet se dresse à 850 mètres d’altitude, avec cinq belvédères couvrant un panorama de 360 degrés. À découvrir : le circuit Altitude et ses passerelles sur pilotis accrochées à un cap rocheux. Yoga au sommet. Bazar d’équipement de ski.

La Flambée des couleurs : jusqu’au 14 octobre. Remontée mécanique (aller ou retour) : de 7 $ à 9 $.

► montorford.com

4. Val Saint-Côme

Cette station de ski de Lanaudière se fait invitante. Marche en montagne. Jeux gonflables, amuseur public et maquillage. Yoga en plein air. Chansonniers. Tours d’hélicoptère. Pour le week-end de l’Action de grâce : kiosques d’artisanat et de produits locaux, ainsi qu’un camion de cuisine de rue.

Le Festival des couleurs : du 28 septembre au 14 octobre. Accès au télésiège : 9 $ pour les 13 ans et plus, gratuit pour les 12 ans et moins.

► valsaintcome.com

5. Mont Gleason

Photo courtoisie, Sylvain Perreault

Au sud de Victoriaville, cette station de ski familiale s’anime avec la venue des couleurs. Sauf le télésiège quadruple menant au sommet, les activités sont gratuites. Jeux gonflables, bar à guimauve et maquillage. Parc de moutons. Sentiers de randonnée. Chiens en laisse acceptés sauf dans le télésiège.

Gleason en couleurs : du 28 septembre au 14 octobre. Remontée en télésiège : 8 $ par adulte, 5 $ par enfant, spécial pour familles.

► montgleason.ca

6. Vallée du Parc

Le festival de la station de Shawinigan permet aux skieurs de dénicher des aubaines. On y va aussi pour le yoga en montagne et pour l’ambiance. Au sommet : chansonnier ou accordéoniste. Microbrasseries. Dégustation de saucisses. Démonstrations de vélos à pneus surdimensionnés ou de vélos de montagne électriques.

Le Festival des couleurs : du 28 septembre au 6 octobre. Remontée en télésiège : 5 $ pour une famille.

► valleeduparc.com

7. Mont Sainte-Anne

Là-haut, s’offre à nous un magnifique panorama sur le Saint-Laurent et l’île d’Orléans. Sentiers de marche et de vélo de montagne. Déjeuners du dimanche au sommet. Parcours de disc-golf. Hébertisme et jeux gonflables. Bazar du club de ski. Courses en sentier pour tous les niveaux.

La Grande Virée des couleurs : jusqu’au 14 octobre. Télécabine (aller-retour) : 23 $ par adulte, 19 $ par enfant (7 à 17 ans).

► mont-sainte-anne.com