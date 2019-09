Remparts 2019-2020: des vétérans prêts à jouer le rôle de mentor

Qu’importe l’équipe, le calibre ou le circuit, les vétérans occupent toujours une place de choix dans un vestiaire. À 18 et 19 ans respectivement, Pierrick Dubé et Édouard St-Laurent agiront comme grands frères auprès de la bande de nombrils verts de la troupe québécoise, une responsabilité apprise sur le tas au fil des saisons précédentes.

«Par exemple, dans les pratiques lorsque tu es plus jeune, il y a peut-être des choses importantes dont tu as moins conscience sans nécessairement les faire mal. Avec les années, il y a des choses qu’un joueur va faire plus naturellement dans les pratiques et dans les matchs. C’est ce qu’on appelle les petits détails», explique St-Laurent, qui a été acquis à la période des Fêtes, l’an passé.