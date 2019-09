Devils: Taylor Hall se sent de mieux en mieux

S’il a encore du travail à faire pour se sentir totalement à l’aise sur la glace, Taylor Hall a fait des pas de géant à son retour au jeu vendredi soir.

«Je me sens plutôt bien», a-t-il dit au site de la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir aidé les Devils du New Jersey à vaincre les Rangers de New York 4 à 2.

Il a obtenu un but et une mention d’aide dans la victoire.

«Le match n’avait pas beaucoup de rythme, mais c’était agréable d’être sur la glace et d’avoir du succès dès le début, a-t-il ajouté. C’est le scénario idéal pour un retour au jeu.»

Hall a raté les 47 dernières rencontres de la saison 2018-2019 à cause d’une blessure à un genou. Avant vendredi soir, il n’avait pas disputé un seul match en neuf mois.

«Un des objectifs est de te lancer dans l’action sans trop penser à la façon dont tu te sens, a expliqué l’attaquant. C’est bien d’être dans un match et être capable de juste oublier [ta blessure]. Ça m’est arrivé à quelques reprises [vendredi] et plus je vais jouer, plus je vais aller chercher cette sensation.»

Un entraîneur ravi

Hall a disputé le duel contre les Rangers au sein du même trio que Jack Hughes, premier choix au total du dernier repêchage, et Kyle Palmieri.

Selon l’entraîneur-chef des Devils, John Hynes, le joueur vedette avait l’air en pleine forme.

«En le regardant jouer, on avait l’impression qu’il n’avait pas été absent depuis si longtemps, a-t-il affirmé. Il était rapide. Son cerveau fonctionnait bien et il faisait attention aux détails. Il a été menaçant offensivement. C’était bien de voir ce genre de performance de sa part.»

En seulement 33 sorties la saison dernière, Hall avait amassé 37 points, dont 11 buts. En 2017-2018, il avait été élu joueur par excellence de la LNH, remportant le trophée Hart après une campagne de 39 buts et 54 aides pour 93 points.

Avant le début des camps d’entraînement cette année, le directeur général des Devils, Ray Shero, avait indiqué qu’il voulait poursuivre les négociations avec Hall, qui peut devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente saison.

Reste maintenant à savoir si l’ancien des Oilers d’Edmonton et les Devils trouveront rapidement un terrain d’entente.