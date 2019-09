METAYER, Gilles



À Québec, le 6 septembre 2019, à l'âge de 74 ans 3 mois, est décédé monsieur Gilles Metayer. Née à St-Grégoire de Montmorency, le 31 mai 1945, il était le fils de feu dame Lédianne Gaudreault et de feu monsieur Jean-Baptiste Metayer. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 27 septembre 2019 de 19 h à 22 h.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 12 h 30. Le corps sera inhumé par la suite au cimetière paroissial. Gilles laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Jean-Marc (Louise Drapeau), Jacques (Francine Roy), Jocelyne (feu Jeannot Gaudreault), Diane Dallaire (feu Alain), Francine (feu Luc Guérin), Serge, Hélène Tardif (feu Robert), Pierre (Lyne Mathieu), Marlène (Guy Dallaire), Elyse, Karyne (Jean-François Audet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de