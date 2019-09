Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh essaie de se démarquer par la gauche

TORONTO | Allègement des dettes étudiantes et lutte contre la spéculation immobilière: le chef du NPD, Jagmeet Singh, a misé sur un discours marqué très à gauche pour se démarquer de ses adversaires lors d’un rassemblement de campagne, samedi, à Toronto.

«Pendant les trente jours qu’il reste, je vais essayer de montrer la différence: les libéraux qui vous prennent pour acquis, les conservateurs qui veulent couper vos services. Moi, je pense que vous avez besoin de quelqu’un qui se bat pour vous», a-t-il dit, lors d’une annonce sur le travail précaire.

Debout, dans un café de la rue Danford, à Toronto, M. Singh a aussi répondu aux questions de plusieurs citoyens réunis sur place. Il en a profité pour réitérer ses engagements, notamment de baisser les tarifs de service cellulaire ou encore d’instaurer un régime universel pour les soins dentaires et l’assurance médicaments.

«On se bat pour vous», a-t-il lancé au public, décontracté et affichant un ton résolument optimiste lors de cet exercice qui s’apparentait à une assemblée de cuisine. À plusieurs reprises, il a insisté sur un nécessaire changement de paradigme, à Ottawa.

Entre autres, Jagmeet Singh a promis que son gouvernement cesserait de facturer des intérêts sur les prêts étudiants fédéraux. Sur le logement, par exemple, il a déploré qu’il y ait tellement de personnes qui ne peuvent quitter leur logement même s’il est inadéquat, en raison des coûts.

S’il reconnaît que le marché résidentiel est hors de contrôle, il l’impute surtout à la stratégie qui consiste à transformer le marché du logement en marché boursier. Il croit que les gouvernements doivent adopter des mesures courageuses pour changer la donne.

M. Singh a donné l’exemple de Vancouver et de Toronto, qui ont adopté une taxe pour les étrangers qui veulent acheter des résidences. Il a aussi dit vouloir doubler le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation et allonger la période de remboursement de leur prêt hypothécaire.

De nouveau, il a accusé libéraux et conservateurs d’avoir donné des millions à des entreprises et d’avoir pris des décisions qui bénéficient aux gens les plus fortunés, et ce, alors que l’économie roule.