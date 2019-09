Le sexe avec l’ex...

Conserver des relations avec l’ex pour se prémunir de la violence de cette peine ? C’est du moins ce que Sharon (prénom fictif) a vécu avec son ex : « J’ai aimé cette femme au plus haut point. Elle représentait non seulement mon rêve, elle était tout pour moi. Ma première blonde, mon premier amour, ma première baise. Quand elle m’a quitté, j’étais dévastée. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, j’étais toujours triste. Et un jour elle est revenue vers moi pour me demander si on pouvait se voir, à l’occasion, juste pour faire l’amour. Je n’ai pas pu refuser. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j’ai réussi à faire mon deuil de cette manière-là. Ça a pris deux ans, mais finalement, c’est moi qui ai fini par prendre mes distances. »