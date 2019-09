Le week-end culturel de François Morency

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre L’Été où tout arriva de l’auteur américain Bill Bryson qui se spécialise dans la non-fiction documentée. Ça se lit comme un roman, mais pour raconter son histoire, il se sert de gens qui ont réellement existé et d’événements qui sont véritablement survenus, le tout basé sur des faits historiques. Dans ce livre, il parle de l’été 1927 où simultanément plusieurs personnes ont marqué l’histoire ou ont fait les manchettes, particulièrement aux États-Unis. Par exemple, cet été-là, Charles Lindbergh a été le premier pilote à traverser l’Atlantique en reliant New York à Paris en solitaire. Au même moment, Henry Ford révolutionnait le marché de l’automobile et Al Capone devenait le roi de la pègre. L’auteur fait un chevauchement des événements. C’est très intéressant et j’aime lire en apprenant des choses.

Quel est le film que vous ne voulez pas manquer ?

Photo courtoisie

Je veux absolument voir le film The Irishman du réalisateur Martin Scorsese, dont la sortie est prévue en novembre prochain sur Netflix. Les acteurs Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci y seront réunis. Je tiens à voir ce film dont les acteurs sont des modèles et des idoles, en plus ce réalisateur fait rarement des choses qui ne sont pas excellentes. Ce film est inspiré d’un livre que j’ai lu, I Heard You Paint Houses. Il s’agit d’un film biographique dont le personnage principal était un ancien militaire de la Seconde Guerre mondiale devenu un tueur à gages, en plus d’être impliqué avec un syndicaliste lié à la mafia et peut-être même impliqué dans l’assassinat de John F. Kennedy.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo d'archives, JoJo Whilden

La série Billions qui est une fiction dramatique sur le monde de la finance aux États-Unis diffusée sur Showtime et Super Écran. On y retrouve deux acteurs extraordinaires : Paul Giamatti et Damian Lewis qui sont deux personnages rivaux. L’un est procureur de la couronne et l’autre est un milliardaire de la finance qui réussit à faire des coups d’argent de manière malhonnête. J’ai vu les quatre saisons, et on vient d’annoncer une cinquième saison.

Quelle est votre récente découverte musicale ?

Photo courtoisie

C’est une suggestion qui vient du chroniqueur musical Sylvain Ménard sur l’émission de Paul Arcand qui m’a fait découvrir le groupe rock Blackfield, qui propose une musique alternative avec un côté planant. C’est extraordinairement beau et bien orchestré. Après avoir entendu un extrait, je me suis procuré l’album V, sur iTunes.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo d'archives, Ben Pelosse

Je suis depuis des années l’humoriste américain Bill Burr, qui est un peu le chouchou des humoristes et certainement mon préféré. C’est un homme qui a un niveau d’impatience supérieur à la moyenne et c’est son sujet pour faire des blagues. Il est extrêmement drôle. J’admire le fait qu’il n’a pas peur des retombées en lien avec ce qu’il peut dire. Je l’ai vu en spectacle lorsqu’il est venu à Montréal, il est vraiment excellent. Et comme j’aime regarder des captations de shows d’humour sur Netflix, je ne vais pas manquer son prochain spectacle qui devrait être disponible incessamment.

