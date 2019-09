Le Yukon de la démesure

Alphonse Morin, le frère de ma grand-mère, est allé chercher fortune au Yukon pendant la ruée vers l’or. Il a envoyé de nombreuses lettres, puis a soudainement cessé. Il a disparu. La GRC a enquêté vainement. On ne l’a jamais revu. Au cours de mes trois voyages dans le Yukon, je me faisais un devoir d’arrêter dans les cimetières pour trouver des Morin. Assassiné ? Perdu dans la nature ? On ne le saura jamais (sauf si vous êtes un descendant d’Alphonse Morin et que vous lisez cette chronique : faites-moi signe !).

Photo collaboration spéciale, Gilles Proulx

Vous savez, le rêve canadien des Français qui arrivent ici épris de grands espaces et de nature sauvage ? Et bien, ce n’est pas au Québec qu’ils trouveront satisfaction, mais au Yukon. La littérature de Jack London, qui décrivait si bien ce grand territoire, a aidé à propager le mythe. Mais ces livres populaires en Europe, surtout en Allemagne, n’expliquent pas tout. La pureté de l’oxygène, la rudesse de la nature, l’endurance des gens font de ce royaume une contrée à part. Quant à la ruée vers l’or, ce fut l’une des plus grandes aventures humaines de la fin du 19e siècle et du début du 20e, et presque tous en sont revenus plus pauvres qu’à leur départ. C’est à Dawson City, ville de vice, de crime, d’alcool, de prostitution, que la GRC monte à cheval et répand le fameux costume !