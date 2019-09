Les visages des Emmy Awards

Après notre fête de la télé, les Gémeaux, c’est au tour des Américains d’avoir la leur avec les Emmy Awards. Près de 125 prix ont été remis cette semaine lors de diverses cérémonies. Une vingtaine de trophées seront décernés lors du gala télévisé de dimanche dès 20 h sur Fox. Comme ce fut le cas pour les Oscars, il n’y aura pas d’animateur, mais voici des visages que vous risquez d’y voir.

Meilleure actrice – Premier rôle dans une comédie

Phoebe Waller-Bridge

Photo courtoisie

Fleabag | Amazon Prime Video

Cette formidable actrice, scénariste, productrice a littéralement le vent dans les voiles. Sa série Fleabag est nommée dans les catégories textes, émissions et pour le personnage qu’elle y incarne, une célibataire de Londres dont on suit les tribulations. Notons que Waller-Bridge est aussi à l’origine de la série Killing Eve et qu’elle scénarise actuellement le prochain James Bond.

Natasha Lyonne

Photo courtoisie

Russian Doll | Netflix

Cette actrice caméléon, qui figure aussi dans la série Orange is the New Black, incarne une femme plutôt désabusée en plein cauchemar alors qu’elle ne cesse de mourir et de revivre la même soirée d’anniversaire. Elle est aussi nommée pour les textes de Russian Doll.

Julia Louis-Dreyfus

Photo courtoisie

Veep | HBO

Cette actrice chouchou du public grâce à la série Seinfeld aura marqué la télévision avec son personnage de Selina Meyer dans Veep, une sénatrice ambitieuse qui connaît une ascension fulgurante en devenant vice-présidente des États-Unis sans avoir tout à fait tout ce qu’il faut. Notons que Julia a été récipiendaire de ce prix de 2012 à 2017.

Catherine O’Hara

Photo courtoisie

Schitt’s Creek | CBC

Cette actrice canadienne a été vue dans plusieurs comédies mythiques dont Beetlejuice et Maman j’ai raté l’avion. Elle incarne dans Schitt’s Creek la mère d’une famille riche qui se retrouve dans un petit patelin après avoir tout perdu.

Rachel Brosnahan

Photo courtoisie

The Marvelous Mrs. Maisel | Amazon Prime Video

C’est après avoir été vue dans Blacklist et House of Cards que l’actrice décroche le rôle de Midge Maisel, une mère au foyer qui, dans les années 50, se découvre un talent pour le stand up comique. Rachel avait raflé ce prix l’année dernière.

Christina Applegate

Photo courtoisie

Dead to me | Netflix

L’actrice s’est démarquée dans les sitcom Married with Children et Samantha Who ? Dead to Me marque son retour à la télé. Dans cette comédie noire sur le deuil et l’amitié, elle incarne une veuve qui se lie d’amitié avec une femme très secrète dans un groupe d’entraide.

Meilleur acteur – Premier rôle dans une comédie

Bill Hader

Photo courtoisie

Barry | HBO

Connu grâce à SNL et South Park, Bill incarne Barry, un tueur à gages qui trouve le réconfort dans le théâtre amateur. Il a remporté cette catégorie l’année dernière.

Anthony Anderson

Photo courtoisie

Black-ish | ABC

Cet acteur, producteur et scénariste s’avère aussi un des grands protecteurs de la culture afro-américaine. C’est la toile de fond de Black-ish où il incarne un publicitaire, père d’une famille nombreuse dont les enfants sont désintéressés par la culture noire.

Ted Danson

Photo courtoisie

The Good Place | NBC

Cet habitué des Emmys (souvenez-vous de Cheers) est l’architecte du destin d’humains qui arrivent à la « bonne place » après leur mort. Mais son personnage cache des travers.

Eugene Levy

Photo courtoisie

Schitt’s Creek | CBC

Cet acteur canadien est une figure bien connue du cinéma comique. Ici, il est le patriarche d’une riche famille déchue confrontée au choc d’avoir à vivre dans un petit patelin loin de ses habitudes.

Michael Douglas

Photo courtoisie

The Kominsky Method | Netflix

L’immense acteur de cinéma s’est glissé dans la peau d’un acteur désabusé et loin de ses heures de gloire, reconverti à contrecœur en coach de jeu.

Don Cheadle

Photo courtoisie

Black Monday | Showtime

Notre War Machine (dans les Avengers) incarne ici Mo Monroe qui aurait été un des responsables du krach boursier de 1987.

Meilleure actrice – Premier rôle dans une série dramatique

Emilia Clarke

Photo courtoisie

Game of Thrones | HBO

Sa Daenerys est devenue tout simplement mythique. Elle a d’ailleurs pris du galon ayant souvent été nommée comme actrice de soutien. Les fans demeurent marqués par la finale de la série.

Viola Davis

Photo courtoisie

How To Get Away With Murder | ABC

Elle est actuellement une des actrices les plus puissantes d’Hollywood. Sa Annalise Keating lui a permis de partir avec la statuette en 2015. La série en est à sa dernière saison.

Robin Wright

Photo courtoisie

House of Cards | Netflix

Son ambitieuse Claire Underwood a connu une ascension fulgurante de femme d’un politicien manipulateur à présidente des États-Unis. Un tournant peut-être inespéré dû à l’inconduite de son partenaire de jeu.

Sandra Oh et Jodie Comer

Photo courtoisie

Killing Eve | Crave

La première incarne l’enquêteuse fascinée par la deuxième, une redoutable tueuse. Notons que cette année, Sandra est nommée dans 3 catégories. Pour Killing Eve, comme animatrice invitée de SNL et pour son animation des Golden Globes l’hiver dernier. Pour Jodie, il s’agit d’une première mention.

Laura Linney

Photo courtoisie

Ozark | Netflix

Cette actrice polyvalente a déjà quelques Emmys à son actif (Wild Iris, Frasier, John Adams). Elle est ici la femme d’un conseiller financier pris dans des magouilles avec un cartel mexicain.

Mandy Moore

Photo courtoisie

This Is Us | NBC

Nous l’avons vue grandir à l’écran ou en musique et la voilà incarnant Rebecca Pearson, l’une des mères les plus populaires d’Amérique.

Meilleur acteur – Premier rôle dans une série dramatique

Kit Harington

Photo courtoisie

Game of Thrones | HBO

L’acteur britannique a été littéralement happé par le succès de la série. Jon Snow va sans doute longtemps lui coller à la peau. Il demeure le héros de cette grande saga.

Billy Porter

Photo courtoisie

Pose | FX

Entertainer que nous avions peu vu à l’écran, Billy est un habitué de Broadway. La comédie musicale Kinky Boots lui a valu d’être remarqué par Ryan Murphy qui lui a offert le rôle de Pray Tell, créateur de mode dans Pose. Personnage qui lui vaut sa première nomination aux Emmys.

Sterling K. Brown et Milo Ventimiglia

Photo courtoisie

Photo courtoisie

This is Us | NBC

Le premier est Randall, le fils adoptif du 2e, Jack Pearson. Mais les deux acteurs ne partagent aucune scène de cette populaire série qui relate la vie d’une famille dont le père est décédé jeune. À noter : Sterling avait remporté ce prix en 2017.

Bob Odenkirk

Photo courtoisie

Better Call Saul | AMC

Cet acteur, scénariste et producteur incarne Saul Goodman, un avocat corrompu que le public a découvert avec Breaking Bad. L’intérêt pour le personnage lui a valu sa propre série nommée aux Emmys depuis ses débuts.

Jason Bateman

Photo courtoisie

Ozark | Netflix

L’acteur, réalisateur et producteur incarne dans ce thriller économique un conseiller en gestion financière pris dans du blanchiment de capitaux pour un gros cartel mexicain. Le hic, c’est que l’argent a disparu et qu’il doit anonymement refaire sa vie.