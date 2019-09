Suzanne Proteau, aussi connue comme Madame Blais du Relais, est décédée le 11 août dernier à l’âge de 91 ans. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au Centre de ski Le Relais, qu’elle chérissait particulièrement, de 11 h à 15 h, ce dimanche 22 septembre. Un hommage lui sera rendu au même endroit à 15 h. L’inhumation des cendres se fera au cimetière La Nativité-de-Notre-Dame, en présence des membres de la famille, lundi à 11 h. Pour l’envoi de messages de condoléances : coopfuneraire2rives.com

Prête pour la retraite Photo courtoisie

Bonne fête à Louise Pelletier, jeune retraitée de Valeurs mobilières Desjardins, qui a 60 ans aujourd’hui. Plus de 40 personnes (amis et parents) ont célébré l’événement samedi dernier. Tous lui souhaitent à nouveau bon anniversaire et une retraite exceptionnelle.

Une chambre hyperbare pour Anthony ? Photo courtoisie

Un souper-bénéfice gastronomique 5 services, préparé par Patrick Dubé et Stéphane Modat du Fairmont Le Château Frontenac, se tiendra le vendredi 18 octobre, dès 18 h, au Resto-Bar Alpin (club de golf) à Sainte-Brigitte-de-Laval, afin d’amasser des fonds pour aider un couple de Lévis (Sylvain­­­ Talbot et Annie Tanguay) à se procurer une chambre hyperbare pour leur fils Anthony (photo­­­), qui souffre de trisomie. Après quelques traitements (1500 $ chacun) en chambre hyperbare, des améliorations notables ont été observées dans la coordination d’Anthony. Le souper sera précédé d’un cocktail et un encan silencieux aura lieu pendant le souper. Renseignements : Annie Tanguay : 418‐922‐2664. Billets au resto : 418-825-3108, poste 3.

82 000 $ pour La Vigile Photo courtoisie

Le 4e tournoi de golf de La Vigile, organisme sans but lucratif ayant comme mission de venir en aide aux femmes et aux hommes portant l’uniforme ou toute autre personne adulte ayant des problèmes de dépendance et nécessitant un répit, a réuni 124 participants le 6 septembre dernier au club Castor de Valcartier. Présenté en partenariat avec l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec qui, à elle seule, a remis un chèque de 40 000 $ (photo), l’événement a permis d’amasser 82 000 $ qui serviront à soutenir les services professionnels diversifiés de La Vigile. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Geneviève Arguin, DG de La Vigile ; Marc Bédard, directeur principal développement des affaires, Caisse Desjardins des policiers (CDP) ; Robert St-Jean, administrateur au CA de la CDP ; Yves Crépeault, président du CA de La Vigile ; Normand Prévost, DG de la Caisse Desjardins des policiers et policières ; Michel Beaupré et Michel Boutin, directeurs développement des affaires de la CDP.

Jeunes muralistes Photo courtoisie

L’artiste Lucienne Cornet inaugurera aujourd’hui, dès 13 h 30, l’œuvre d’art murale réalisée par les enfants immigrants de la classe de francisation de l’école Les Berges, et ce, en présence de Kino Métivier, directeur de l’école. Résultant d’un appel d’offres du ministère de la Culture et des Communications, ce projet a pour but d’offrir la possibilité à des enfants d’origines variées (Afrique, Syrie, Colombie, Rohingya) de mettre l’accent sur l’identité singulière de chacun et de valoriser leur créativité et leur dynamisme, tout en favorisant leur intégration culturelle. La réalisation finale sera fixée sur le mur extérieur de l’école pour une exposition permanente.

Anniversaires Photo courtoisie