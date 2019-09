Trudeau la «cigale»

À écouter Andrew Scheer et Jagmeet Singh, on pouvait avoir l’impression que le jeune Justin n’avait pas seulement peint son visage en noir, mais qu’il fut peut-être lui-même marchand d’esclaves dans son jeune temps !

Au Québec, face à cette histoire, il me semble qu’on a su raison garder. Les controverses de 2013 et 2014 autour du Bye bye entre autres nous ont peut-être fait prendre conscience des aspects péjoratifs de la pratique du blackface, tout en nous permettant de faire certaines nuances interdites aux Américains, puisque leur pays est marqué par les crimes originels de l’esclavage à grande échelle et de la ségrégation. (Le ROC étant une sorte de satellite culturel des États-Unis, toute nuance semble aussi interdite.)