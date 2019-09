Une dizaine de sinistrés après un incendie à Québec

QUÉBEC – Une dizaine de personnes ont dû être prises en charge par la Croix-Rouge à la suite d'un incendie qui a endommagé des logements dans un immeuble du secteur de Duberger–Les Saules, à Québec.

Selon les pompiers, les flammes ont d'abord pris naissance vers 2 h 20, samedi, dans un logement du sous-sol d'un édifice de la rue des Meuniers.

Le complexe résidentiel de 48 appartements a été complètement évacué et personne n'a été blessé.

Cependant, une dizaine de personnes se retrouvaient sinistrées à la suite de l'incendie, a précisé le Service de protection contre l'incendie de Québec.

Les flammes ont été maîtrisées un peu plus d'une heure après le début de l'intervention. Quelque 35 pompiers ont été appelés à combattre le brasier.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer la cause de l'incendie.