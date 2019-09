Une série d’erreurs policières qui ont mis deux innocents en prison

Or, lors de l’enquête, les policiers ont découvert qu’elle avait parlé avec une amie avant de quitter le domicile de son copain et avait convenu d’aller la rejoindre chez une dame où elle gardait des enfants, Monique Valcourt. Si Sandra avait bel et bien tenté de rejoindre son amie chez Mme Valcourt, elle n’aurait logiquement jamais croisé l’appartement de Laurent Taillefer puisque ce trajet aurait été un détour pour elle.

Qui plus est, un bout de papier sur lequel était inscrit le numéro de téléphone de la résidence de Mme Valcourt a été retrouvé dans la poche de son jeans... le 23 avril. Autrement dit, un premier policier qui a « examiné » ses vêtements n’a pas trouvé le bout de papier, et les experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, chargés d’en faire une analyse exhaustive, ne l’ont pas non plus découvert. Plus d’un mois après la découverte du corps, un autre agent a finalement trouvé le numéro dans la poche. Cette information n’a toutefois pas été jugée importante par les enquêteurs.