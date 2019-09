Votre maison a-t-elle besoin d’une transformation?

La couleur des murs vous ennuie, vos meubles sont trop massifs et démodés... Ne cherchez pas plus loin : votre maison est due pour un changement de style radical!

Vous désirez épurer votre résidence et la rendre un peu plus contemporaine ? La première chose à faire consiste à se départir des objets lourds et de la boiserie trop évidente, propose Tiphaine Thomas, designer et propriétaire de l’entreprise Skéa Designer. « On va favoriser des choses plus légères et plus fonctionnelles surtout », dit-elle. Dehors, tous les gros meubles encombrants ! On se débarrasse aussi de la vieille armoire en bois de grand-mère... à moins d’avoir un coup de cœur pour elle évidemment.

Tapis out! Plancher de bois in!

On peut bien sûr placer une jolie carpette colorée pour accentuer une pièce dans la maison, mais de grâce ! Enlevez votre vieux tapis beige qui recouvre complètement votre sous-sol ou l’escalier menant au deuxième étage. Sinon, vous aurez besoin de beaucoup d’ingéniosité pour masquer la présence du couvre-sol démodé... S’il est encore en bon état, on peut toutefois conserver le plancher de bois franc foncé et simplement le moderniser en le transformant. « On va le retravailler, le poncer pour l’éclaircir et lui donner un côté moins brillant et donc plus mat », ajoute Mme Thomas.

Votre style: votre couleur

Photo courtoisie Sabine Serrad

Dans la cuisine, si vos panneaux d’armoires en bois sont trop abîmés, changez-les pour un matériau en stratifié, lisse, uni, sans fioriture. Le blanc et le gris sont populaires, mais le noir sera très audacieux. Vous pouvez aussi garder les lambris de bois au mur dans votre chambre à coucher. Pour une touche très contemporaine, il suffit de les repeindre tout simplement. Le blanc et le bleu pâle sont toujours reposants, mais pour un effet dynamique, optez pour un rouge étincelant ou un jaune vif. Bref, éclatez-vous !

À bas l’abat-jour!

L’éclairage joue un rôle important dans le nouveau style de votre maison, sur le plan pratique mais également esthétique. Si vos abat-jours sont vieux, jaunis et démodés, il est temps de les changer. Toutefois, il existe en magasin de très beaux modèles colorés, avec des formes et des motifs originaux. Choisissez aussi des luminaires encastrés ou suspendus au-dessus de la table. Ils n’ont pas besoin d’être super centrés, mais seulement bien placés et judicieusement mis en évidence dans la maison.

Palmiers ou fleurs?

Un autre élément qui peut être amélioré est le papier peint. Il se peut, et avec raison, que vous vous lassiez de vos gros motifs floraux qui recouvrent complètement tous les murs du salon. Pour un design plus moderne et pour donner du cachet à une pièce, le papier peint doit plutôt être utilisé avec parcimonie. « Aujourd’hui, il y a plusieurs motifs : les palmiers pour la chaleur ou les formes géométriques qui donnent un côté très chic », illustre Mme Thomas. Et oui, vous pouvez remettre des fleurs si vous le souhaitez, mais de manière subtile, sans transformer l’ensemble de la maison en grand jardin !

Une entrée évolutive

Si le look de l’entrée change, sa vocation demeure bien ancrée : « Elle doit être évolutive et s’adapter aux saisons », signale Mme Thomas. Cet espace doit être aéré, alors on évite de le surcharger inutilement avec des gros meubles embarrassants. On opte pour l’aspect pratico-pratique avec un petit banc ou une chaise qui nous aidera à nous déchausser confortablement. On choisit bien notre rangement, comme un placard fermé pour mettre nos chaussures. Des crochets de différentes couleurs vont créer une jolie composition sur le mur. On s’amuse avec la déco, tout en gardant en tête que cet endroit doit être ergonomique, accueillant et confortable.

Mélangez les styles

Vous pouvez être attaché à un look en particulier, mais ne vous gênez pas pour faire quelques combinaisons. Les accessoires décoratifs vont vous aider à créer une harmonie avec les différents styles. « Il ne faut pas avoir peur de garder les objets qu’on aime, mais il faut trouver des solutions pour les mélanger », affirme Mme Thomas. Votre vieille et précieuse horloge grand-père peut très bien trouver sa place auprès des chaises en plastique au look vintage de votre salle à manger... Au besoin, faites-vous accompagner par une designer et laissez parler votre imagination. La seule règle à respecter est de se faire plaisir dans cette merveilleuse transformation de votre maison!