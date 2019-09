À Québec et dans les environs, nous sommes choyés par le nombre de soirées réservées à l’humour. Au cours de l’automne, plusieurs bars nous proposent des soirées drôles et amusantes où vous pourrez découvrir des spectacles en rodage et des humoristes de la relève. Voici 12 places pour aller voir de l’humour à Québec.

La Cuisine Ludique

Tous les mardis à 20h, c’est Les soirées fous rires où six humoristes de la relève montent sur scène pour raconter leurs blagues. Le 10 décembre, notre collègue Michaël Labranche de La Zone AssNat fera son premier open-mic! Cette mention ne risque pas de lui mettre de la pression...

Quartier Général

Les lundis, le Quartier Général vous fera rire aux éclats. À noter que Les lundis de l’humour sont présentés toutes les deux semaines.

La Korrigane

Une fois par mois, le lundi, cette brasserie artisanale fait dans l’humour. C’est aussi une bien bonne raison pour déguster l’une de leurs délicieuses bières brassées à la main!

Pub X

Ce petit bar sympathique de quartier se transforme en soirées délirantes une fois par mois le lundi. Tables de billard et jeux de fléchettes animeront aussi votre sortie.

La Taverne

C’est soirée Comédie Club un mardi par mois à La Taverne sur Grande-Allée. Parmi les humoristes à venir, Marc Boilard et Richardson Zéphir.

Le Dorimène

À Lévis, Les soirées fous rires ça se passe au Dorimène un mercredi par mois. Des spectacles d’humour hilarants dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

La Boîte à Malt

La Boîte à rire c’est une fois par mois le mercredi! À venir le 2 octobre : Vincent C., Michelle Desrochers et Ariane Famelart. Une soirée animée par Benjamin Blanchet.

Bateau de nuit

S’il y a un mercredi par mois à ne pas manquer au Bateau de nuit c’est bien celui réservé à la soirée Humour et Houblon. Comme le nom le dit, en duo avec une bonne bière, votre soirée ne sera pas banale.

Rideau Rouge

Un mercredi par mois est réservé à la soirée de l’humour au Rideau Rouge sur Quartier. Au menu pour ceux qui veulent souper sur place : burger, tartare et filet mignon!

La source de la Martinière

La Source de la Martinière offre une formule hybride à sa clientèle où l’humour trouve sa place un mercredi de tous les mois.

Bistro-Bar La Barricade

Mensuellement, le jeudi, les Soirées d’humour Barricade sont à l’honneur à ce petit bistro né il y a 40 ans à Lévis!

Ninkasi Simple Malt

Lors des soirées Rire en fût, les dimanches, la Ninkasi Simple Malt vous offre des spectacles open-mic et des événements où il y a des batailles d’humour. Le jeudi 26 septembre, ne manquez pas Vincent C. dès 20h.

