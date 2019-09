Avant-match du Rouge et Or: de la bonne bouffe, du soleil et du football

Les amateurs de football avaient faim et soif après un mois d’absence du Rouge et Or à domicile. Sous le soleil et entre amis, les conditions étaient idéales pour un party d’avant-match réussi, ce dimanche.

Encore une fois, quelques milliers de fervents partisans ont peuplé les stationnements 209 et 303 de l’Université Laval, installant leurs barbecues, leurs tentes et leurs VR parfois très tôt dans la matinée.

Photo courtoisie Pierre Jobin

En ce début de session universitaire, de nombreux étudiants ont goûté pour la première fois à l’ambiance de tailgate, en plus des nombreux irréductibles de la fête.

Photo courtoisie Pierre Jobin

Les festivités se sont poursuivies jusqu’en début d’après-midi, au moment d’entamer la rencontre entre les champions en titre de la Coupe Vanier et leurs opposants de l’université McGill.