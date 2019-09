Coeur de Pirate souligne son 30e anniversaire en jetant un regard sur sa vingtaine

Coeur de Pirate célèbre son anniversaire aujourd'hui, dimanche, et pas n'importe lequel. La chanteuse souffle 30 bougies!

STEVE MADDEN/AGENCE QMI





Afin de célébrer son anniversaire, l'auteure-compositeure-interprète a momentanément regardé en arrière pour faire le point sur sa vingtaine, qui vient tout juste de se terminer.

«Well, J’ai 30 ans. Je veux juste souligner le fait que la dernière décennie je l’ai passée avec vous. J’ai passé ma vingtaine à vivre des moments quand même insane avec les gens qui m’écoutent, et chaque événement marquant je les partageais avec vous. Donc oui je suis un peu emo parce que je vieillis mais honnêtement je suis surtout fière d’avoir vu les gens qui m’écoutent grandir avec moi», a-t-elle indiqué sur son compte Instagram.





Il est vrai que Béatrice Martin alias Coeur de Pirate a passé sa vingtaine sous l'oeil de son public et du monde entier, car lorsqu'elle a lancé son album éponyme en 2008, elle allait avoir 19 ans dans les jours qui suivaient.



Pour accompagner son petit texte, celle qui sera bientôt coach à La Voix a publié quelques photos sur lesquelles on peut voir des moments marquants de sa dernière décennie: des concerts pleins à craquer, des tapis rouges, son mariage, et, évidemment, la naissance de sa petite fille Romy, maintenant âgée de sept ans.



On souhaite à Coeur de Pirate un très joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur!