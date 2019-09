Vous êtes invités, le dimanche 6 octobre, à venir courir ou marcher dans les rues de la Basse-Ville au profit des sans-abris de Québec. Les organisateurs, L’Archipel d’Entraide et Lambert-Somec, ont ajouté un parcours de 2 km aux parcours déjà existants de 1, 5, 10 et 15 km. Depuis sa création, Courir aux Abris a amassé quelque 20 000 $ qui ont été redistribués dans les services d’accompagnement dans la recherche d’hébergement et en produits d’hygiène. Les parcours de Courir aux Abris passeront devant la porte de quelques-uns de ces organismes afin de les faire découvrir aux participants. Renseignements : monsaintroch.com/activites-evenements/archipel-entraide/courirauxabris.

Neuvaine de sainte Thérèse

Jusqu’au 30 septembre, quelques milliers de pèlerins sont attendus à la neuvaine de sainte Thérèse qui se tient sous le thème « En marche avec Thérèse », au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans l’arrondissement Beauport. Ces jours de recueillement sont marqués par des messes à 10 h 30 et 19 h 30 chaque jour, dont celles des Marguerites, le jeudi 26 en soirée, et du dimanche 29 le matin, qui accueillera plusieurs Chevaliers de Colomb. Déjà visitée par plus de six millions de personnes depuis son lancement en 2012, l’exposition itinérante internationale Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour y sera présentée tous les jours. Sur la photo, l’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire.

C’est à guichets fermés que s’est tenue, le 12 septembre dernier au club de golf de Cap-Rouge, la 11e Classique de golf annuelle de la Fondation Élan. 144 golfeurs et golfeuses ont pris part à l’événement en soutien aux 11 000 personnes qui reçoivent les services du CIUSSS de la Capitale-Nationale – Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), annuellement. La Classique 2019 a permis d’amasser 60 000 $ pour un total de près de 500 000 $ depuis la dernière décennie. L’événement s’est conclu par un hommage rendu par Dave Pichette, président du CA de la Fondation, envers son prédécesseur, Guy Béliveau, qui a tenu les rênes de l’organisme durant près de 45 années. En reconnaissance de sa contribution inestimable, le tournoi portera désormais le nom d’Omnium Guy Béliveau. Sur la photo, le comité exécutif de la Fondation Élan. De gauche à droite : Jean-Claude Thériault, trésorier ; Guy Béliveau, président sortant ; Georges Moreau, secrétaire ; et Dave Pichette, président. À l’avant-plan : Nathaniel Blouin-Losier et Sophie Chouinard, ambassadeurs de la Fondation Élan. Vous aimez le scotch ? Photo courtoisie Me Michel Bernier et Me Mathieu Bernier (photo), avocats de la firme Gravel, Bernier, Vaillancourt, ont accepté la coprésidence d’honneur de la 11e soirée de dégustation de scotch au profit de la Maison de soins palliatifs du Littoral, qui se tiendra le mardi 8 octobre à l’Anglicane de Lévis. Simon Nolet, président du comité organisateur, entend bien réunir 150 personnes pour cette soirée qui, l’an passé, avait permis d’amasser 35 000 $, montant qui avait été doublé par Dessercom, l’un des partenaires majeurs de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Renseignements et billets au 418 563-4700.

Anthony Powers (photo), digne fils de Richard Powers et vice-président de Les Assurances Richard Powers, 35 ans... Patrice Bernier, entraîneur adjoint avec l’Impact de Montréal, 39 ans... Josée Potvin, Groupe Restos Plaisirs... Meggie Lagacé, chanteuse et participante de Star Académie 2004, 34 ans... Maxime Martin, humoriste québécois, 50 ans... Bruce Springsteen, chanteur, compositeur, guitariste américain, 70 ans.

