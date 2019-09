Gabriella, «Étrangère»... et patiente

Gabriella a une patience à toute épreuve. Quatre ans après la parution de son premier album, trois ans et demi après un passage remarqué à The Voice en France et, surtout, plus de deux ans après l’avoir enregistré, la Québécoise sort enfin son nouvel album.

Étrangère, qui paraît simultanément sous étiquette La Tribu au Québec et Polydor en France, sera le premier album en français – en fait, seul un des treize titres est entièrement en anglais – de Gabriella.

«Le seul conseil que mon label m’a donné au début a été de faire l’album en français. Je ne croyais pas y arriver, ce n’était pas moi. Finalement, j’ai joué le jeu et j’adore chanter en français. Même que c’est ce que je préfère désormais», mentionne l’artiste de 26 ans.

Il lui a fallu être patiente. En France, un contrat de disque ne signifie pas auto­matiquement une sortie de disque. On sort des singles et on scrute les réactions avant d’aller­­­ plus loin avec un album complet. C’est un peu ce qui est arrivé à Gabriella. Elle a lancé le premier extrait Tu es flou, en février 2018. Néanmoins, elle s’estime chanceuse que son album sorte. «Je connais plusieurs personnes dont les albums ne sont jamais sortis.»

Une chanson dernière minute

Tant qu’à attendre, son label lui a suggéré d’enregistrer une autre chanson, devenue Cause toujours. Composé il y a un mois à peine, l’ajout de dernière minute est le nouvel extrait de cet album aux forts accents pop.

«L’album était prêt depuis presque un an, puis les gens avec qui je travaillais m’ont dit que ça prendrait une chanson qui respecte la nouvelle tendance en France de raconter les choses sans détour. J’ai été tellement déstabilisée. J’ai donc décidé de composer une chanson sur ce que je venais de vivre, qui mentionne que plus jamais, ils ne me diront qui je devrais imiter. Ce fut un coup de cœur.»

► L’album Étrangère sera sur le marché le 20 septembre. Gabriella sera en concert au Théâtre du Petit-Champlain­­­, à Québec, le 5 octobre, et à la Place des Arts, à Montréal, le 15 novembre­­­.