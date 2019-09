Les Chiefs en mission

Même sans certaines de ses composantes importantes, le rouleau compresseur des Chiefs continue d’écraser tout sur son passage. Le quart-arrière Patrick Mahomes n’a absolument rien d’un feu de paille et il continue d’offrir le meilleur spectacle à travers la NFL.

Cette fois, ce sont les Ravens, invaincus et totalement dominants à leurs deux premiers matchs, qui ont vu la mer rouge déferler sur eux, dans un duel qui s’est soldé au compte de 33-28 en faveur des Chiefs.

Les Chiefs sont donc demeurés parfaits (3-0), même si leur as receveur Tyreek Hill continue de soigner une blessure à la clavicule. Même si le porteur Damien Williams a raté le rendez-vous. Même si le bloqueur à gauche Eric Fisher a aussi sauté son tour. Même si le porteur substitut

Mahomes, malgré ces embûches, brille toujours plus. Dimanche, il a signé un 14e match de suite avec au moins deux passes de touché et n’est plus qu’à un seul du record de 15 de suite détenu par Peyton Manning.